ORF 3 11:40 bis 12:15 Dokumentation Im Brennpunkt Israel & Palästina: Klänge der Hoffnung Israel & Palästina: Klänge der Hoffnung A 2017 Stereo 16:9 Merken Die Nahost-Friedensgespräche stecken in der Sackgasse. 1967 besetzte die israelische Armee die Westbank, Gaza und Ost-Jerusalem. Seitdem gibt es immer wieder Versuche, eine friedliche Lösung zu finden. Der Bau der Trennbarriere, die den Anstieg von Selbstmordattentaten von Palästinensern in Israel verhindern soll, ist für die Palästinenser eine weitere Form der Demütigung. Etwa 11.000 Palästinenser leben in den verschiedenen Zonen und benötigen eine Genehmigung der israelischen Militärverwaltung, um unbehindert von einer Zone in die andere zu reisen. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer. Ähnlich wie die Daniel Barenboim Stiftung, die Musikveranstaltungen zwischen Israelis und Palästinensern organisiert, bemüht sich die Vorarlbergerin Petra Klose seit Jahren, beide Parteien zusammen zu bringen. Vier junge Mädchen aus Ost-Jerusalem waren im Sommer 2016 in Hohenems, Österreich, um mit einer Israelin in der Synagoge Lieder von Schubert und Sulzer zu singen. Die österreichische Schauspielerin Johanna Lonsky hat wiederum in Palästina die Partituren und Bücher ihres verstorbenen Mannes, dem berühmten österreichischen Dirigenten Dietfried Bernet, an die Bethlehem Universität übergeben. "Das sei der richtige Ort, hier werden sie von den palästinensischen Studenten gebraucht", sagte sie. Zur gleichen Zeit fanden Konzerte mit Palästinensern, Israelis und Österreichern statt, denn die Musik soll Hoffnung für die Zukunft bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Brennpunkt

