Nick 12:05 bis 12:20 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 90 Ein Floh im Fell / Donut der Schande / Der Schmutzfleck USA 2007 Merken Ein Floh im Fell: SpongeBob freut sich sehr, dass Sandy von einem Kongress in Texas wieder nach Bikini Bottom zurückkehrt. Doch der Floh, den sie von dort mitgebracht hat, beschwört eine mittlere Katastrophe herauf? Donut der Schande: Patrick findet nach einer wüsten Party einen Donut in der Hand des schlafenden SpongeBob. Er nimmt das gute Stück an sich, bringt es aber einfach nicht übers Herz, den leckeren Schmalzkringel zu verzehren, da der doch seinem besten Freund gehört. Essen oder nicht essen, das ist hier die Frage. Wie das wohl endet? Der Schmutzfleck: Kurz vor Feierabend bemerkt Mr. Krabs einen Schmutzfleck auf einem der von SpongeBob frisch gespülten Teller. Aber kein Tellerwäscher verlässt die Krosse Krabbe, bevor nicht alles blitzt und blinkt! Deshalb geht SpongeBob mit allen Mitteln gegen den Dreck vor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Stephen Hillenburg, Derek Drymon, Tim Hill, Nick Jennings, Casey Alexander, Steven Banks, Nate Cash Musik: Jeremy Wakefield

