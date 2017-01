RTS Deux 20:50 bis 22:45 Sonstiges L'incroyable histoire de Winter le dauphin 2 USA 2014 Stereo Merken Winter s'est parfaitement habitué à sa nouvelle prothèse de queue. Malheureusement, Panama, la mère de substitution de Winter, meurt de vieillesse, laissant le dauphin sans compagnon. Or, l'hôpital Clearwater ne peut garder l'animal seul, selon ses réglementations quant aux comportements sociaux de ses protégés. Il faut donc vite trouver un nouveau compagnon à Winter avant qu'il ne soit emmené dans un autre aquarium. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Dr. Cameron McCarthy) Ashley Judd (Lorraine Nelson) Harry Connick jr. (Dr. Clay Haskett) Kris Kristofferson (Reed Haskett) Nathan Gamble (Sawyer Nelson) Austin Stowell (Kyle Connellan) Cozi Zuehlsdorff (Hazel Haskett) Originaltitel: Dolphin Tale 2 Regie: Charles Martin Smith Drehbuch: Charles Martin Smith, Karen Janszen, Noam Dromi Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab no ag

