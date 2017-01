SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat Winterbeginn am Arlberg D 2014 2017-01-23 09:35 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Arlberg gilt als Wiege des Skisports. Pünktlich zum Saisonstart zeigt Moderatorin Annette Krause, weshalb die Region um Lech so einzigartig ist. Sie trifft Michael Manhart, dessen berühmter Großvater Sepp Bildstein den ersten Lift an den Arlberg brachte. Er selbst ist Leiter der Lecher Skibetriebe und tüftelt immer an neuen Ideen. Dazu gehören beheizbare Sessellifte genauso wie Schottische Hochlandrinder, die als natürlicher Lawinenschutz dienen. Der traditionsreiche Skiclub Arlberg erfüllt die Einheimischen mit Stolz. Er zählt weltweit mehrere tausend Mitglieder, die alle am legendären Skiclubpullover zu erkennen sind. Annette Krause besucht einen der wöchentlichen stattfindenden Stammtische, bei dem mehrere neue Mitglieder aufgenommen werden. Zu den Mitgliedern des Clubs zählen auch viele berühmte Skirennläufer. Mit Abfahrts-Olympiasieger und Weltmeister Patrick Ortlieb fährt Annette Krause den "Weißen Ring". Auf dieser ausgewiesenen Skirunde rund um Zürs und Lech findet einmal im Jahr, das wohl größte und spektakulärste Jedermann-Skirennen der Alpen statt. In einer langen Tradition steht auch Busunternehmer Horst Fritz. Schon sein Vater brachte die Urlauber mit Pferdeschlitten auf abenteuerliche Art und Weise vom Bahnhof in Langen über den Flexenpass hinauf zum Arlberg. Heute chauffiert er sie bequem im Reisebus. Gemeinsam fahren sie auch zum Hospiz-Alm in St. Christoph, eine der exquisitesten Organisationen weltweit, zu der Könige genauso gehören wie Rennfahrer und Schauspieler. Ein besonders schöner Ort am Arlberg ist der kleine Ort Oberlech. Durch ein ausgeklügeltes Tunnel- und Transportsystem ist es im Winter autofrei. Trotzallem hat sich die Walsersiedlung zu einem attraktiven Wintersportort entwickelt. Neu ist auch die Lift-Verbindung ins benachbarte Warth, das im Winter wegen Lawinengefahr auf der Straße nicht erreichbar ist. Olympiasieger und Skirennläufer Hubert Strolz weiß, weshalb sich ein Abstecher hierher lohnt. Einzigartig in ganz Österreich ist das Heliskiing, das nur am Arlberg erlaubt ist. Mit dem Helikopter werden erfahrene Skifahrer auf einen Berggipfel gebracht, die mit einem ausgebildeten Ski-Guide eine traumhafte Tiefschneeabfahrt erleben. Annette Krause trifft auf dem 2650 Meter hohen Mehlsack die Arlbergerin Lorraine Huber, eine der besten "Free-Riderinnen" der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Krause-Schmidt Originaltitel: Expedition in die Heimat

