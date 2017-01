SWR 11:35 bis 12:25 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten aus München Die neue Affenwelt D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Richtig sportlich Elefant Ludwig bekommt Konzentrationsübungen. Ludwig ist in der Pubertät, das ist nicht mehr zu übersehen. Mama Temi braucht mal ein bisschen Abstand zu ihrem Kleinen, darum bescheren die Tierpfleger dem jungen Bullen ein ausgedehntes Übungsprogramm. Bei den Humboldtpinguinen ist Frühstückszeit. Normalerweise wird der frische Fisch jeden Morgen sehnsüchtig erwartet, aber heute ist irgendwie alles anders. Im Schildkrötenhaus ist es heiß, so richtig heiß, gefühlt sind es locker 40 Grad. Und da hat Tierpfleger Thomas die Idee: Eine kühle Nebeldusche. In Hellabrunn ist wieder eine Baustelle abgeschlossen. Ob die neue Außenanlage in der Affenwelt wirklich der Hammer ist, testen zuerst die Schimpansen. Ganz vorsichtig ... Warum die Siamangs nasse Füße bekommen, ob Leopard Julius eine Bombe entschärfen kann und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

