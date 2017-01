Servus TV 22:15 bis 00:15 Krimi Heißer Verdacht GB 1991 2017-01-20 01:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem die Zeugin Helen Masters George Marlow nicht eindeutig als Täter identifizieren kann, muss dieser neuerlich freigelassen werden. Marlow verkauft daraufhin seine Story an die Presse, wodurch die Behörden sich gezwungen sehen, seine Überwachung einzustellen. Doch eine neue Spur könnte dem Fall die entscheidende Wendung geben: ein ehemaliger Zellengenosse Marlows erzählt den Ermittlern von einem Lager, das der Verdächtige betreiben soll. Dies könnte belastendes Material beinhalten. Jane Tennison (Hellen Mirren) versucht fortan alles, um dieses Lager ausfindig zu machen? Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Hauptkommissar Jane Tennison) Tom Bell (DS Bill Otley) John Bowe (George Marlow) Tom Wilkinson (Peter Rawlins) Zoë Wanamaker (Moyra Henson) John Benfield (DCS Michael Kernan) Craig Fairbrass (Inspektor Frank Burkin) Originaltitel: Prime Suspect Regie: Christopher Menaul Drehbuch: Lynda La Plante Kamera: Ken Morgan Altersempfehlung: ab 16