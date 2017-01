Servus TV 20:15 bis 21:15 Dokumentation Heimatleuchten Wenn's am Glockner ruhig wird A 2016 2017-01-20 01:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn Martin Glantschnig von "purer Magie" spricht, dann hören viele seiner Gäste nur noch mit einem Ohr zu. Viel lauter ist ihr Pulsschlag. Martin ist professioneller Bergführer und seine Gäste haben in der Regel einen anstrengenden Aufstieg hinter sich. Aber viel gesprochen wird am Gipfel des Glockners ohnehin nicht. Der höchste Berg Österreichs verzaubert seine Besucher nicht nur durch schiere Größe. Schließlich reicht die Aussicht vom Gipfel an guten Tagen bis zu 220 Kilometer weit. Gänsegeier, Steinadler, Murmeltier und der seltene Alpensteinbock leben im Nationalpark Hohe Tauern und damit auch im Glocknergebiet. Tiere, die sich vor allem dann blicken lassen, wenn der Besucherstrom über die berühmte Hochalpenstrasse nachlässt. Wenn der erste Schnee fällt und der Glockner wieder seinen Bewohnern gehört. Ein Jahr am Großglockner, dass bedeutet Unwetter in extremer Höhenlage, steile Schiabfahrten über die Pallavicinirinne und Begegnungen mit ganz besonderen Menschen, die im Einklang mit Ihrem Berg leben. Die Belohnung für die aufwendigen Dreharbeiten: eine einzigartige Reise zum Herzen des bekanntesten Wahrzeichen Österreichs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatleuchten

