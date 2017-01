TLC 22:10 bis 23:10 Dokumentation Paranormal Survivor Angriff aus dem Jenseits CDN 2015 Merken Nach einem Schicksalsschlag beschließt Al Kelchener noch einmal neu anzufangen und ein ruhigeres Leben zu führen. Er verlässt New York und kauft eine Farm in der kleinen Gemeinde Cherry Grove in Illinois. Zu spät bemerkt der Ex-Manager, dass das idyllische Bauernhaus etwas Bedrohliches ausstrahlt. Die negative Energie des alten Gemäuers ist so stark, dass sich Al mit der Vergangenheit des Hofs beschäftigt und erfährt, dass seine Geschichte bis in die Zeit der amerikanischen Revolution zurückreicht. Und schon kurz nach seinem Einzug erhält Al einen makabren Willkommensgruß, der aber nur der Anfang eines echten Alptraums ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor