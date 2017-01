ZDF 22:00 bis 22:45 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 322 Ein Fall für Rettig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken In einem modernen Forschungslabor wird der Leiter des Instituts für künstliche Intelligenz von einem Industrieroboter erschlagen. Nie waren Rettigs Kompetenzen so sehr gefragt wie jetzt. Um zu klären, ob sich der Roboter selbstständig gemacht hat oder von Menschen manipuliert wurde, wird Rettig von Ina an den Tatort bestellt. Für den scheuen Forensiker eine äußerst unangenehme Situation. Doch der intelligente Computer weckt sein Interesse. Zu Hause trifft Rettig auf seine neue Nachbarin Anne. Und obwohl er mit Menschen an sich, und mit fremden Menschen im Besonderen, nicht viel anfangen kann, gelingt es Anne, Rettig aufzutauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Daniel Steiner (Lorenz Rettig) Lena Dörrie (Anne Fiori) Nike Fuhrmann (Caro Freitag) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Kamera: Henning Jessel Musik: Philipp E. Kümpel, Andreas Moisa