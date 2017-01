ZDF neo 11:35 bis 12:20 Krimiserie Küstenwache Verschworene Gemeinschaft D 2005 2017-01-20 05:30 Stereo 16:9 Merken Am Ende einer nächtlichen Patrouillenfahrt entdeckt Wachoffizierin Jana Deisenroth in der Morgendämmerung einen in der Ostsee schwimmenden dunklen Gegenstand. Es ist ein toter Taucher. Nach genauer Begutachtung stellt die Crew fest, dass sie keinen "normalen" Taucher vor sich hat, da der Mann das BGS-Etikett einer Spezialeinheit an seinem Neoprenanzug trägt. Doch das Tauchgerät fehlt, und es gibt zunächst keine Hinweise auf die Todesursache. Der Oberkörper des Toten ist allerdings mit blauen Flecken übersät, die jedoch nicht zum Tod geführt haben. Kapitän Sander, der zurzeit Kapitän Ehlers während dessen Urlaub vertritt, macht der Einsatzzentrale Meldung über den Fund. Er erfährt von Einsatzleiter Gruber, dass es sich bei dem Toten um Wolf Siebert handelt, den Schüler einer GSG 9-Einheit. In der vergangenen Nacht wurde ein Seegebiet gesperrt, um eine für die Grundausbildung wichtige geheime Übung zu absolvieren. Dabei wurde der junge Mann als vermisst gemeldet. Der Chef der Einheit, Frank Harmsdorf, ist über die Ermittlungen der Küstenwache alles andere als begeistert. Als Bootsfrau Lili Carlson den Toten sieht, erkennt sie ihn sofort. Er ist ein guter Bekannter ihres neuen Freundes Tom Beyer. Wie sich herausstellt, ist Tom genau wie Wolf Siebert ein Schüler der GSG 9-Einheit. Dass ihr Freund ein Kampftaucher ist, wusste Lili nicht. Ihre Enttäuschung über den Vertrauensverlust ist groß. Das Ergebnis der Obduktion zeigt, dass Siebert nicht - wie zuerst vermutet - ertrunken, sondern an einer Kohlendioxidvergiftung gestorben ist. Während der Ermittlungen gerät Lili Carlson an ihre Grenzen, als Tom Beyer wie alle anderen GSG 9-Schüler zu den Verdächtigen gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Kind (Hermann Gruber) Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Sabine Petzl (Saskia Berg) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Rainer Basedow (Kalle Schneidewind) Originaltitel: Küstenwache Regie: Dagmar von Chappuis Drehbuch: Sandra Beck, Timo Sander Kamera: Randolf Scherraus Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12

