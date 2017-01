sixx 12:00 bis 12:55 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Versteckspiel USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jackson und April können ihre Finger nicht voneinander lassen und setzen ihre Affäre fort. Cristina geht mit ihrem Chef ins Bett - obwohl sie ihn gar nicht mag! So bekommt sie heraus, dass ein Freund wegen seines Alters entlassen werden soll. Catherine ist wegen einer OP in der Stadt und der Flirt mit Richard geht weiter. Meredith hat ein ganz anderes Problem: Um Derek, der nicht mehr arbeiten kann, zu schonen, verschweigt sie ihm ihre tollen OPs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Jessica Capshaw (Arizona Robbins) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Kevin McKidd Drehbuch: Austin Guzman, Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

