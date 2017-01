WDR 22:00 bis 23:30 Talkshow Kölner Treff D 2017 2017-01-20 00:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jürgen von Lippe: Dass Jürgen von der Lippe nicht nur ein beliebter Moderator und begnadeter Entertainer, sondern auch ein höchst erfolgreicher Autor ist, bewies der 68-Jährige in den letzten Jahren immer wieder. Auch in seinem neuen Buch "Der König der Tiere" hat er Geschichten und Glossen ersonnen und zusammengetragen, die sein Talent als humoristischer Beobachter von Alltagsgeschichten unter Beweis stellen. Bevor er mit seinen Betrachtungen auf Lesereise geht, legt von der Lippe noch einen Abstecher im Kölner Treff ein. Maren Kroymann: "Ich war eine Spätzünderin", sagt sie über sich selbst. Und es stimmt, zumindest ihre Karriere startete spät - dann aber gewaltig. Heute ist die Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann nicht mehr aus den Medien wegzudenken. Egal ob Fernsehen, Kino oder Bühne - egal ob sexy, witzig oder, wie demnächst im Kino zu sehen, als flippige Teenie-Oma: Maren Kroymann weiß zu überzeugen. Woher sie ihre Lebenslust und Energie nimmt und worauf sie sich gerade jetzt Anfang 2017 besonders freut, das wird uns Maren Kroymann im Kölner Treff verraten. Axel Bosse: Vor fast zwei Jahrzehnten unterschrieb der Wahlhamburger Axel Bosse seinen ersten Plattenvertrag. Dennoch sollte es mit dem großen Durchbruch noch eine sehr lange Weile dauern. Und zwar rund 15 Jahre - doch spätestens seit der Veröffentlichung seiner Single "Schönste Zeit" im Jahr 2013 ist "Bosse" ein fester Bestandteil der Riege deutscher Popstars und spielt seinen tiefgründigen und gleichzeitig tanzbaren Songs vor ausverkauften Hallen. Über sein unerschütterliches Durchhaltevermögen, die sehr persönlichen Entstehungsgeschichten seiner Texte, die Besonderheiten seiner Fans und vieles mehr spricht Axel Bosse im Kölner Treff! Martin Brambach und Christine Sommer: Er braucht keine Hauptrollen, um sich in die Herzen und das Gedächtnis der Zuschauer zu spielen. Martin Brambach ist der Star der sogenannten "unterstützenden Rollen", wie Nebenrollen besser bezeichnet werden. Brambachs eigene Biografie wäre schon ein umfangreicher Filmstoff: ein unbekannter Vater und Bruder, erdrückende Schulden und eine einzigartige Schauspielerkarriere. In den "Kölner Treff" kommt er mit seiner Lebensgefährtin und Schauspielkollegin Christine Sommer. Henry Hübchen: "Kundschafter des Friedens" wurden in der DDR die Auslandsagenten bezeichnet und als solcher kommt der populäre Schauspieler Anfang des Jahres ins Kino. In der schrägen Agenten-Komödie spielt Hübchen den abgehalfterten DDR-Spion Jochen Falk, der 27 Jahre nach dem Mauerfall für eine Rettungsmission vom Bundesnachrichtendienst reaktiviert wird. Eine Paraderolle für den erfolgreichen Theater- und Filmschauspieler, der beim Lesen von Drehbüchern schon mal einschläft, wenn sie ihm zu langweilig werden. Joachim Gerhard: Joachim Gerhards Söhne schließen sich Ende 2014 der Terrormiliz IS an, nachdem sie zum Islam konvertiert sind, und setzen sich nach Syrien ab. Anfangs halten die Söhne noch Handykontakt zu den Eltern, sagen sich dann aber per Video vom Vater los. Später erklärt der Verfassungsschutz sie für tot. Doch der Vater sucht weiter, reist immer wieder an die syrische Grenze und riskiert dabei auch sein eigenes Leben. Angeblich sollen seine Söhne leben und er hofft, sie irgendwann wieder in seine Arme schließen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Jürgen von der Lippe (Moderator), Maren Kroymann (Schauspielerin und Sängerin), Axel Bosse (Sänger), Martin Brambach (Schauspieler), Christine Sommer (Schauspielerin), Henry Hübchen (Schauspieler), Joachim Gerhard (verlor seine Söhne an den IS) Originaltitel: Kölner Treff