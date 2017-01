WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster Die jungen Erdmänchen versuchen ins Freie zu gelangen / Kämpfe um die Hackordnung bei den Mangabenaffen D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Der Wachmann bei den Erdmännchen ist zurzeit besonders aufmerksam. Denn gelegentlich versucht das ein oder andere Jungtier aus der sicheren Nisthöhle ins Freie zu gelangen. Doch keine Chance: Die halbe Sippe stürzt sich sofort schützend vor das kleine Erdmännchen und bugsiert es langsam zurück ins Warme. Weniger zärtlich geht es bei den Mangabenaffen zu: Hier gibt es ständig Kämpfe um die Hackordnung. Das Weibchen Marlene hat dabei besonders schlechte Karten, denn Marlene fehlt ein Stück vom Schweif. Und den wiederum brauchen Mangaben, um miteinander zu kommunizieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

