RTL II 11:55 bis 12:55 Dokusoap Family Stories Endlich schuldenfrei (1) D 2005 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jeder zehnte Erwachsene in Deutschland ist überschuldet und kann von seinem Einkommen nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten. Wer in diesen gnadenlosen Strudel gerät, kommt nur schwer wieder auf die Beine. Auch bei Familie P. aus dem Odenwald drücken die Schulden. Für die Einrichtung der ersten gemeinsamen Wohnung nahm das Ehepaar einen Kredit auf. Jahre später zieht die mittlerweile fünfköpfige Familie in das ersehnte Haus auf dem Land. Für die zusätzlichen Kosten wird ein weiterer Kredit aufgenommen. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben jetzt gerade mal 700 Euro für den Fünf-Personen-Haushalt übrig. Zudem wurde der Familienvater arbeitslos. Schuldnerberater Heiko Neumann und Haushaltsexpertin Ursula Schreiber zeigen Wege aus der Krise. Alles wird durchforstet und geprüft, die beiden Experten durchleuchten den Dschungel aus Kreditverträgen, Versicherungen, Rechnungen und Mahnungen, zeigen Wege, um dem drohenden Ruin zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 258 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 09:15 bis 14:15

Seit 177 Min. Sport extra Wintersport

Sonstiges

ZDF 11:15 bis 13:00

Seit 57 Min. Stöckl.

Talkshow

3sat 11:30 bis 12:30

Seit 42 Min.