ProSieben 04:25 bis 05:35 Drama Brotherhood - Die Bruderschaft des Todes USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Adam Buckley und seine Freunde wollen unbedingt in eine angesagte College-Verbindung aufgenommen werden - eine Aufnahmeprüfung ist Voraussetzung. Doch dass die Aufnahmeprüfung ein Raubüberfall sein würde, haben Adam und die anderen Neulinge nicht erwartet. Die Mutprobe läuft völlig aus dem Ruder: Schüsse fallen und Adams Kumpel Kevin wird schwer verletzt. Die Studenten wollen aber weder einen Krankenwagen noch die Polizei rufen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trevor Morgan (Adam Buckley) Jon Foster (Frank) Arlen Escarpeta (Mike) Lou Taylor Pucci (Kevin) Jesse Steccato (Bean) Jennifer Sipes (Emily) Luke Sexton (Graham) Originaltitel: Brotherhood Regie: Will Canon Drehbuch: Will Canon, Douglas Simon Kamera: Michael Fimognari Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 16