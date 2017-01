ProSieben 12:00 bis 12:30 Comedyserie How I Met Your Mother Schlechte Nachrichten USA 2011 2017-01-21 08:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lily ist immer noch nicht schwanger und sucht deshalb mit Marshall den Spezialisten Dr. Stangel auf - der hat verblüffende Ähnlichkeit mit Barney. Lily und Marshall sind skeptisch und zögern, sich von ihm untersuchen zu lassen ... Robin hat einen neuen Redaktionsjob beim Sender World Wide News angetreten und muss feststellen, dass ihr ehemaliger Co-Moderator Sandy jetzt der Moderator der Sendung ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Alexis Denisof (Sandy Rivers) Bill Fagerbakke (Marvin Eriksen Sr.) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jenni Hendriks Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

