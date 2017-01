N24 Doku 11:35 bis 12:30 Dokumentation The Canadian - Der Transkontinental-Express GB, USA 2008 Merken 1955 bahnt sich ein Stahlkoloss erstmals seinen Weg quer durch die Landschaft Kanadas. Seitdem ist der Reisezug "The Canadian" durch die stetige Optimierung und Erweiterung seiner Ausstattung gigantischer und luxuriöser als je zuvor. Die N24-Dokumentation beleuchtet die eindrucksvolle Geschichte einer der längsten transkontinentalen Schienenverbindungen weltweit und stellt das Gefährt auf die Probe, das mit seinem einzigartigen Reiseerlebnis bis heute Flieger und Automobile um Längen schlägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Trains

