Das Erste 17:15 bis 18:50 Sonstiges Inauguration Amtseinführung des neuen US-Präsidenten USA 2017 Untertitel Live HDTV Merken Das Erste berichtet live über die Ereignisse in den USA. Dort wird heute der Republikaner Donald J. Trump als 45. Präsident vereinigten Staaten vereidigt. Selten war ein angehender Präsident so umstritten wie Trump, der sich bis zuletzt äußerst dünnhäutig zeigte, was Kritik an seiner Person anging. Es dürfte also nicht nur Jubel in den USA geben. Der Nachfolger von Barrack Obama ruft zahlreiche Protestveranstaltungen auf den Plan. Ellen Ehni moderiert die Sondersendung zur Amtseinführung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ellen Ehni

