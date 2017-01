VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Retrovirus USA 2008 2017-01-21 00:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein fünf Monate alter AIDS-kranker Säugling, der nicht gegen HIV behandelt wurde, bringt die Sondereinheit auf die Spur des Arztes Dr. Hutton, der konsequent leugnet, dass das HI-Virus AIDS verursacht. Der Mediziner ist davon überzeugt, dass AIDS eine weltweite Konspiration der Pharmakonzerne ist, um mit der Angst der Bevölkerung ein Milliardengeschäft zu machen. So behandelt er seine HIV-infizierten Patienten mit Vitaminen und Joghurt, oder mit Antibiotika, wenn symptomatische Krankheiten auftreten. ADA Greylek will Hutton das Handwerk legen und wendet sich an die Öffentlichkeit, um geschädigte Patienten zu finden. Auf der eingerichteten Hotline melden sich aber mehr Anhänger von Huttons Verschwörungstheorie als Gegner. Ein anonymer Hinweis führt Benson und Stabler schließlich zu Susan Ross und ihrem Sohn Tommy. Ihre vierjährige Tochter Lisa ist vor kurzem an einer allergischen Reaktion auf ein Antibiotikum gestorben, das Hutton ihr verschrieben hatte. Susan nimmt Hutton in Schutz, sie schwört auf seine Methoden. Um Hutton nachzuweisen, dass er einen Fehler gemacht hat, müssen die Detectives erst nachweisen, dass Lisa HIV-infiziert war. Greylek lässt die Leiche exhumieren und Gerichtmedizinerin Warner kann AIDS nachweisen. Im Prozess gegen Dr. Hutton und Susan Ross bricht Susan mit Toxoplasmose zusammen. Bevor sie stirbt, beschuldigt sie Hutton schwer. Als weitere Fälle von nicht behandeltem HIV gefunden werden, ist Dr. Hutton zum Deal bereit. Benson und Stabler finden heraus, dass auch Tommy infiziert sein muss. Aber der zornige junge Mann widersetzt sich dem Zwangs-HIV-Test und Stabler muss ihn erst davon überzeugen, dass seine Mutter ihn belogen hat, um ihn retten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Viola Davis (Donna Emmett) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Donald Cragen) BD Wong (George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Jonathan Greene, Dick Wolf Musik: Mike Post