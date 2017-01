VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Letzter Schulweg USA 2011 2017-01-20 00:20 Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Der zehnjährige Nico Grey darf nach langen Auseinandersetzungen mit seinen Eltern zum ersten Mal alleine zur Schule gehen. Doch es sollte sein letzter Schultag werden, denn am Abend kommt Nico nicht mehr nach Hause. Die Sondereinheit stochert im Dunklen - zu viele Verdächtige kommen in Frage, den Jungen verschleppt zu haben: Da wäre zum einen das Oberhaupt der Gemeinde, der Rom-Baro, an den die Einwohner Abgaben zahlen müssen. Als Nicos Vater Grey die Zahlungen einstellte, drohte der Rom-Baro mit Konsequenzen. Hat er seinen Worten nun Taten folgen lassen und Nico entführt, um das Geld zu erpressen? Außerdem beschuldigen zwei Mitschülerinnen von Nico den geistig zurückgebliebenen Marc, der in der Nachbarschaft wohnt. Die SVU-Beamten untersuchen Marcs Zimmer und stoßen dort tatsächlich auf Nicos Talisman und sein U-Bahn-Ticket, mit dessen Hilfe sie auf den Tatort stoßen. Die anfänglichen Befürchtungen werden zur grausamen Realität, denn dort finden sie schließlich die Leiche des kleinen Jungen: Er wurde zu Tode gefoltert. Doch der Fall scheint noch lange nicht gelöst, denn die anschließende Vernehmung des mutmaßlichen Mörders Marc bringt die Ermittler auf eine neue Spur: Courtney und Emma haben Marc sexuell belästigt und ihn anschließend fälschlicherweise bei der Polizei beschuldigt, Nico entführt zu haben. Wollten sie damit ihr eigenes Verbrechen vertuschen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Quinn Shephard (Emma Butler) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Julie Martin, David Matthews Kamera: Michael Green Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 250 Min. Tödlicher Anruf

Horrorfilm

ProSieben 00:05 bis 01:35

Seit 65 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 50 Min. Nach eigenen Regeln

Krimi

Tele 5 00:21 bis 02:14

Seit 49 Min.