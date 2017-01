kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Eine tödliche Affäre USA 2010 2017-01-20 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Castle hat vor einigen Monaten die Stadt verlassen, seitdem hat Beckett nichts mehr von ihm gehört. Sie versucht, ihre Enttäuschung zu überspielen und weigert sich zuzugeben, dass sie ihn vermisst. Umso größer ist ihre Überraschung, als sie Castle plötzlich am Tatort eines Dreifachmordes antrifft - und zwar als Mordverdächtigen. Der Schriftsteller beteuert seine Unschuld, doch das hält Beckett und ihre Kollegen nicht davon ab, Castle wie einen Kriminellen zu behandeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: Andrew W. Marlowe Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12