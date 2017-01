kabel eins 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie Forever Der große Fluch USA 2015 2017-01-21 08:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Schatzsucher und Kapitän Rick Rasmussen wird mit einer Harpune getötet. Offenbar barg er erst kürzlich ein Schiff, auf dem eine Menge Gold lagerte. Bei der Besichtigung der kürzlich an Land geholten Schätze erlebt Henry einen Flashback: Es handelt sich um die Überreste des Schiffes, auf dem er zum ersten Mal starb. Nun hofft er herauszufinden, was damals zur Explosion des Sklavenfrachters und zum Tod aller Passagiere geführt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Lorraine Toussaint (Lt. Joanna Reece) Cuba Gooding jr. (Isaac Monroe) Originaltitel: Forever Regie: Peter Lauer Drehbuch: Chris Fedak, Matt Kester Kamera: Joe Collins Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12

