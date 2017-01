Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Sei stark, Wonder Woman! USA 2015 2017-01-20 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als die Sozialarbeiterin Miss McMartin zu einem Überraschungsbesuch im Strandhaus auftaucht, kommt Waldens neue Flamme Laurel gerade leicht bekleidet aus seinem Schlafzimmer. Miss McMartin erkennt, dass Alan und Walden ihr das schwule Pärchen nur vorgespielt haben. Mit der Drohung, ihnen Louis wieder wegzunehmen, verlässt sie erbost das Haus. Alan folgt ihr - und wenig später landen die beiden miteinander im Bett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Maggie Lawson (Ms. McMartin) Deanna Russo (Laurel) Edan Alexander (Louis) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Tim Kelleher, Matt Ross, Max Searle Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

