Pro7 MAXX 12:10 bis 12:40 Dokumentation Border Patrol Canada Fahrertausch im Grenzbereich CDN 2012 16:9 HDTV Merken Am Grenzübergang in Douglas beobachten die Beamten mithilfe der Überwachungskamera, dass zwei Männer - Fahrer und Beifahrer - kurz vor dem Grenzübergang die Plätze getauscht haben. Das macht sie stutzig ... Am Flughafen Vancouver greifen die Zöllner einen Amerikaner auf, dessen Arbeitserlaubnis in Kanada abgelaufen ist - sein Gepäck deutet darauf hin, dass er dennoch zum Geldverdienen einreist. Im Postzentrum schlägt ein Drogensuchhund bei einem Paket nach Irland an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Border Security Canada Altersempfehlung: ab 12

