Tatort Rot.. rot.. tot D 1977 Stereo 16:9

Auf dem Killesberg, einem der vornehmsten Wohnviertel in Stuttgart, werden innerhalb weniger Tage zwei junge Frauen ermordet. Sie wurden auf der Straße und in einem kleinen Park erdrosselt, und beide sind rothaarig. Die Polizei sucht nach einem vermutlichen Triebtäter. Konrad Pfandler ist Versicherungsmathematiker, in zweiter Ehe verheiratet mit einer jüngeren, rothaarigen Frau, Julia Pfandler. Pfandlers Sohn Uwe leidet unter der übermächtigen Persönlichkeit seines Vaters und rettet sich in Zynismus und Alkohol. Auch Julia lehnt sich auf gegen ihren Mann, indem sie ihn betrügt. Sie tut dies ohne jede Rücksicht auf Pfandler, offenbar in der Absicht, ihn zu verletzen. Kommissar Lutz spürt die gespannte Atmosphäre im Hause des Mathematikers. Gibt es Verbindunglinien zwischen den Pfandlers und den Morden? Ist Julia gefährdet? Kommissar Lutz bewegt sich in einem Netz steigernder Spannungen. Er kann die Tat, der schließlich Julia zum Opfer fällt, nicht verhindern.

Schauspieler: Curd Jürgens (Konrad Pfandler) Renate Schroeter (Julia Pfandler) Christian Berkel (Uwe Pfandler) Werner Schumacher (Kommissar Lutz) Frank Strecker (Assistent Wagner) Robert Freitag (Professor Wilke) Elke Twiesselmann (Evelyn Wilke) Originaltitel: Tatort Regie: Theo Mezger Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Justus Pankau