ONE 22:40 bis 23:15 Reportage Der Sandro-Report - Zahlemann Live TV-Persiflage von und mit Olli Dittrich D 2016 2017-01-28 04:55 Stereo Untertitel 16:9 Wenn sich die Ereignisse überschlagen, ist er vor Ort und bemüht sich um schnelle Informationen - Außenreporter Sandro Zahlemann, bekannt aus den TV-Produktionen "Frühstücksfernsehen" und "Das TalkGespräch" von und mit Olli Dittrich. In dieser Folge des "TV-Zyklus" berichtet Zahlemann live vom Leipziger Hauptbahnhof. Erwartet wird eine hochkarätige Auslandsdelegation, es soll ein politisch bedeutender, milliardenschwerer Wirtschaftsdeal verkündet werden. Als sich der Zug mit den Staatsgästen verspätet und Zahlemann vermeintliche Insiderinformationen erhält, macht er sich auf den Weg und will der versammelten Reporterkonkurrenz ein Schnippchen schlagen. Nach 'Frühstücksfernsehen', "Das TalkGespräch" und "Schorsch Aigner - der Mann, der Franz Beckenbauer war" ist "Der Sandro-Report" die vierte TV-Persiflage des Ausnahmehumoristen Olli Dittrich. Bildergalerie Moderation: Olli Dittrich Originaltitel: Der Sandro-Report - Zahlemann Live Regie: Olli Dittrich