Hans ist das Opfer einer hinterhältigen Intrige geworden. Sein ehemaliger Chef Hein hat dafür gesorgt, dass er den Posten als Leiter einer betreuten Wohngruppe nicht wie geplant antreten kann. Jetzt ist er arbeitslos - und das in der Vorweihnachtszeit. Hans überlegt, wie er sich an seinem Widersacher rächen kann. Dressler ist stolz auf seinen Sohn Frank. Der arbeitet fleißig seine Schulden ab und lässt in einer Therapie seine Spielsucht behandeln. Mit Argusaugen wacht Dressler über seinen Sprössling und ist entsetzt, als Frank eine größere Investition tätigt.