RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Scheiden tut weh D 2002 Stereo Merken Hagen ist überglücklich: Seine Frau spricht nicht mehr mit ihm! Und zur Feier des Tages plündert Hagen die gemeinsame Urlaubskasse, um sich von dem Geld ein neues Navigationssystem für seine wahre Liebe, das Wohnmobil, zu kaufen. Doch das hat schlimmere Konsequenzen als Hagen es je geglaubt hätte. Denn Frau Krause hat sein Wohnmobil entführt und droht damit, es in Einzelteilen zu verkaufen, sollte Hagen nicht sofort das Geld zurück geben. Hagen braucht dringend Hilfe! Wie gut, dass der Onkel von Rüdigers Freund "pensionierter" Auto-Knacker ist. Ullas Kochbuch ist ein Riesenerfolg geworden, und sie hat einen neuen Auftrag von ihrem Verlag bekommen: Nun soll sie einen Beziehungsratgeber schreiben. Darüber geraten Ulla und Nadia in Streit: Ulla will einfach ihr Tagebuch abtippen, aber Nadia fordert ein wissenschaftliches Werk! Rüdiger will unbedingt den Antrag von Pussy MacLaine, einer berühmten Pornodarstellerin, bearbeiten. Nadia weiß das zu verhindern und schließt den Antrag in ihrer Schreibtischschublade ein. Rüdiger versucht mit allen Tricks, die Akte zurück zu bekommen. Schließlich will er sich am Drehort persönlich von der Einhaltung der Vorbauschriften...äh...Bauvorschriften überzeugen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs, Katharina Eckart, Claudia Pütz