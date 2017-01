RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Schumann gibt Gas D 2003 Stereo Merken Rita ist in großer Sorge um Schumann, der auf sie einen mehr als geknickten Eindruck macht - zu recht, denn Schumann fühlt sich als kompletter Versager: Seine Ehe liegt in Scherben und sein letztes Date hat noch vor dem ersten Gang das Weite gesucht. Rita führt seine mangelnden Erfolge beim anderen Geschlecht einzig auf sein uncooles Auftreten und sein biederes Outfit zurück und schlägt ihrem Chef einen Imagewandel vor... Auch bei Kruses hängt der Haussegen schief. Horst ist immer noch sauer, weil Rita nicht möchte, dass er den Laden schließt und Rita denkt gar nicht daran, ihre Meinung zu ändern. Schumann hingegen hat sich Ritas Worte zu Herzen genommen: Er dreht im Supermarkt richtig auf und entwickelt sich zu einem Vollblut-Macho. Als er mit einem fetten Moped am Supermarkt vorfährt, erkennt Rita, dass Schumann sich irgendwo Rat gesucht haben muss und stellt wutentbrannt Horst zur Rede. Doch dieser gibt vor, nur das gemacht zu haben, was er immer tut - Motorräder verkaufen. Rita platzt der Kragen, denn sie glaubt, Horst will ihr für die mangelnde Unterstützung eins auswischen. Aber da hat Horst die Rechnung ohne Rita gemacht. Und ohne Schumann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Matthias Komm (Matze) Silvan-Pierre Leirich (Fahrlehrer Bömer) Dustin Semmelrogge (Didi) Angelika Steinborn (Kundin Rische) Marius Theobald (Markus Kruse) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen

