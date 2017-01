Super RTL 22:10 bis 23:20 Dokusoap Secret Millionaire Fürst von Sayn-Wittgenstein D 2013 Stereo HDTV Merken Als "Secret Millionaire" kehrt Fürst von Sayn-Wittgenstein seinem luxuriösen Domizil auf Mallorca den Rücken und zieht für eine Woche nach Frankfurt. Getarnt als Hartz-IV-Empfänger arbeitet der Multimillionär in sozialen Einrichtungen. Er hilft mittellosen Menschen im berüchtigten Bahnhofsviertel genauso wie ehemaligen Drogenabhängigen. 'Ich glaubte bis heute, eine sehr schwere Kindheit gehabt zu haben. Aber gegen das, was ich in dieser Woche erlebt habe, ist das gar nichts', erzählt der leidenschaftliche Kunstsammler, der als Kind adoptiert wurde und seitdem einen Adelstitel trägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Millionaire