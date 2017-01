Super RTL 20:15 bis 21:45 Trickfilm Feivel, der Mauswanderer USA 1986 2017-01-22 10:40 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Mäusefamilie Mauskewitz will von Russland nach New York auswandern. Kurzum schleichen sie sich auf ein Schiff, das sie in ihr neues Leben bringen soll. Auf der turbulenten Fahrt wird der kleine Feivel von Bord gespült. Während die Familie um ihren jüngsten Spross trauert, kämpft sich dieser alleine nach New York, wo er auf der Suche nach seinen Lieben allerhand Abenteuer erlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: An American Tail Regie: Don Bluth Drehbuch: Judy Freudberg, Tony Geiss Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 250 Min. Tödlicher Anruf

Horrorfilm

ProSieben 00:05 bis 01:35

Seit 65 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 50 Min. Nach eigenen Regeln

Krimi

Tele 5 00:21 bis 02:14

Seit 49 Min.