Super RTL 12:10 bis 12:35 Trickserie Dinotrux Die falsche Schlucht USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Mega-Trux lässt nicht locker: Er will die Schlucht finden, in welcher die Dinotrux zusammen mit den Reparatilien leben, um sie zu zerstören. Mit Schrottz' Hilfe entführt er Klick-Klack, um den Aufenthaltsort aus dem kleinen Reparatiel herauszupressen. Währenddessen hat T-Rux einen Plan: Er möchte eine falsche Schlucht bauen, um Mega-Trux in eine Falle zu locken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dinotrux Altersempfehlung: ab 6

