RTL Passion 20:15 bis 20:40 Comedyserie Mein Leben und ich Die Parkplatz-Pleite D 2001 2017-01-20 23:15 Merken Alles fängt ganz harmlos an: Hendrik will ein Geschenk zum Hochzeitstag für Anke kaufen. Heimlich bittet Anke ihre Tochter, den Vater beim Kauf zu beraten, denn so ganz trifft Hendrik den Geschmack seiner Frau noch immer nicht. Widerwillig schließt sich Alex Hendrik zur Einkaufstour an, Basti hingegen geht begeistert mit. Er ist auf dem Bodybuildingtrip und hofft, ein paar neue Hanteln abzustauben. Noch bevor die Drei den ersten Laden betreten haben, nimmt das Unglück seinen Lauf. Hendrik fährt - aus Sicht der lästernden Kinder im Schneckentempo - über den Parkplatz, fährt an diversen leeren Parkbuchten vorbei, weil er den Wagen unbedingt direkt in der Nähe der Läden abstellen will, und lässt sich den von ihm anvisierten Parkplatz dann in letzter Sekunde von einem dreisten jungen Mann wegschnappen, der ausgerechnet im Beisein von Daniel angebraust kommt. Alex versinkt vor Peinlichkeit im Rücksitz des Autos, als ihr Vater den Parkplatzdieb zur Rede stellt und ihn auffordert, "seinen" Platz zu räumen. Der junge Mann lässt sich von Hendrik jedoch nicht beeindrucken, sondern fertigt ihn rüde ab. Schlechtgelaunt gibt Hendrik klein bei. Doch seine Unfähigkeit, sich durchzusetzen wurmt Hendrik so sehr, dass er in den nächsten Tagen nichts anderes im Kopf hat, als den Parkplatzdieb aufzutreiben und zu einer Entschuldigung zu zwingen. Zu Alex' Entsetzen besorgt er von Daniel die Telefonnummer des "Grobians" und verabredet sich allen Ernstes zu einer Unterredung. Auch Anke ist irritiert: Nicht nur findet das Treffen unmittelbar vor dem feierlichen Restaurantbesuch anlässlich des Hochzeitstages statt, in den Gesprächsversuchen mit Hendrik kommt auch noch heraus, dass Hendrik nicht einmal vor einer körperlichen Auseinandersetzung zurückscheuen würde, um zu seinem "Recht" zu kommen und (sich selbst) zu beweisen, dass er nicht feige ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alexandra Degenhardt) Gottfried Vollmer (Hendrik Degenhardt) Frederik Hunschede (Sebastian Degenhardt) Maren Kroymann (Anke Degenhardt) Nora Binder (Claudia Fischer) Sebastian Kroehnert (Niko Pütz) Toni Snetberger (Daniel Kaminski) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Walter Weber Drehbuch: Mark Werner, Cheryl Alu, Paula A. Roth

