RTL Passion 11:55 bis 12:20 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2017-01-21 08:30 Merken Als Richard überrascht von seiner Bank erfährt, dass es im Zentrum Finanzprobleme gibt, kontaktiert er verärgert Maximilian. Maximilian ist alarmiert, als er von dem stockenden Cash-Flow erfährt, verheimlicht Richard aber weiterhin seine Investitionspläne. Als die Mitarbeiter beklagen, dass ihre Gehälter nicht überwiesen wurden, will Richard der Sache auf den Grund gehen. Florian hat den Kontakt zu Lena über das Internetportal vorerst eingestellt. Als er jedoch mitbekommt, dass Lena ein ehrliches Interesse an "Wildboy" zeigt, ist er hin- und hergerissen. Eigentlich will er seinen Account bei der Partnerbörse löschen, weil er Franziska liebt. Doch als er erneut eine Nachricht von Lena bekommt, schafft es Florian nicht, den Kontakt abzubrechen. Deniz' Leben ist ein Scherbenhaufen. Dennoch lässt sich Marian nicht dazu erweichen, seinem Sohn unter die Arme zu greifen. Und für Deniz kommt es noch schlimmer: Er bekommt eine Mahnung von der Bank, da die Begleichung seiner Kreditkartenrechnung überfällig ist. Während Deniz am Boden zerstört ist, erfährt Marian von dem besorgten Roman, dass sie die Wohnung verlieren, wenn Deniz seine Schulden nicht begleicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

