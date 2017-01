Das Erste 03:05 bis 04:30 Fantasyfilm Red Sonja NL, USA 1985 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Red Sonja (Brigitte Nielsen), benannt nach ihrer Haarfarbe, überlebt als Einzige einen Überfall der Königin Gedren (Sandahl Bergman), deren Soldaten ihre Familie meucheln und ihr Heimatdorf dem Erdboden gleichmachen. Jahre später stürmt die machtgierige Monarchin einen Tempel und raubt den grünen Talisman, ein magisches Objekt, mit dem sich zerstörerische Gewitter heraufbeschwören lassen. Dabei wird Sonjas Schwester Varna (Janet Agren), eine Hohepriesterin, schwer verwundet. Die Sterbende nimmt Sonja das Versprechen ab, Gedren aufzuhalten und den Talisman zu vernichten. Unterstützt von einem geheimnisvollen Hünen namens Kalidor (Arnold Schwarzenegger), macht der von einem Geist mit unbesiegbaren Kräften gestärkte Rotschopf sich auf den Weg zu Gedrens fernem Palast. Der Sklave Falkon (Paul L. Smith) und der verzogene Kinderprinz Tarn (Ernie Reyes jr.), dessen Reich von Gedren mit Hilfe des Talismans zerstört wurde, schließen sich den beiden an. Nach überstandenem Kampf mit einem metallenen Ungetüm erreicht Sonja endlich ihr Ziel. Doch Gedren ist eine heimtückische Zauberin, die sich mit ihren magischen Kräften zur Wehr setzt. In diesem unterhaltsamen Barbarenfilm gab die Dänin Brigitte Nielsen ihr sehenswertes Leinwanddebüt. Das stattliche Fotomodell überzeugt als rothaarige Amazone, die ihre Nemesis umbringen muss, um zu ihrer Sexualität zurückzufinden. Neben Arnold Schwarzenegger, der sein "Conan"-Image pflegt, setzen Paul L. Smith und Ernie Reyes jr. als quengelnder Prinz humorvolle Akzente. Regie führte Richard Fleischer, der mit "Die phantastische Reise" Kinogeschichte schrieb. Stimmungsvolle Landschaftsbilder und die mit schauerlichen Skeletten übersäten Interieurs von Gedrens Palast lassen echte Fantasy-Stimmung aufkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Nielsen (Red Sonja) Arnold Schwarzenegger (Kalidor) Sandahl Bergman (Königin Gedren) Paul L. Smith (Falkon) Ernie Reyes Jr. (Prinz Tarn) Ronald Lacey (Ikol) Pat Roach (Brytag) Originaltitel: Red Sonja Regie: Richard Fleischer Drehbuch: Clive Exton, George MacDonald Fraser Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12