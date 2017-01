Das Erste 20:15 bis 22:45 Fußball SC Freiburg - FC Bayern München 17. Spieltag live D 2017 Stereo Untertitel Live HDTV Merken Am letzten Spieltag der Hinrunde - dieses Jahr erst nach der Winterpause - müssen die Bayern gegen den Aufsteiger ran. 2015 verloren die Münchner am 33. Spieltag auswärts beim SC Freiburg mit 1:2. Geholfen hat es den Breisgauern damals nicht, da das Team am letzten Spieltag bei Hannover 1:2 unter die Räder gekommen ist und daraufhin abgestiegen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerhard Delling Gäste: Gäste: Mehmet Scholl

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 207 Min. Ocean's Twelve

Komödie

kabel eins 22:30 bis 01:00

Seit 117 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 72 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:10

Seit 72 Min.