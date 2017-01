National Geographic People 22:10 bis 22:30 Dokumentation Höllen-Touren Per Anhalter nach Nepal GB 2009 2017-01-20 02:40 Stereo 16:9 Merken Mittlerweile in Indien gelandet, macht sich Buddy mit einer Rikscha auf den Weg nach Nepal. Doch bevor er in der Hauptstadt Kathmandu über die Ziellinie der Rallye "Rickshaw Run" brettern kann, muss er sich erst einmal durch den chaotischen Verkehr des Subkontinents schlagen. Dabei muss er feststellen, dass auch das Reisen auf den Nebenstraßen nicht weniger abenteuerlich ist. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden, den vier Toms, macht er nur äußerst bescheidene Fortschritte. Außerdem: Je näher sie ihrem Ziel kommen, desto mehr haben sie mit Banditen und massiven Motorproblemen zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Rides