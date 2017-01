Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Zwei Tage auf Risa USA 2002 Stereo 16:9 Merken Die Crew der Enterprise schaut einem Urlaub auf dem Ferien-Planeten Risa entgegen. Archer (Scott Bakula), Tucker (Connor Trinneer), Reed (Dominic Keating), Sato (Linda Park) und Mayweather (Anthony Montgomery) wurden auserkoren, um dort ein paar Tage abzuschalten. Aber auch auf dem Schiff entspannt die Besatzung: Dr. Phlox (John Billingsley) wurde von Cutler (Kellie Waymire) in einen zweitägigen Winterschlaf versetzt. Während Archer die Bekanntschaft einer zweifelhaften Tandaranin macht, verliebt sich Sato in einen rätselhaften Mann namens Ravis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Michael Dorn Drehbuch: Chris Black Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6

