Syfy 12:05 bis 12:30 Trickserie Star Wars: The Clone Wars In den Fängen von Grievous USA 2008 Stereo 16:9 Merken Auf dem Weg nach Coruscant, wo er wegen seiner Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden sollte, wird der Separatistenanführer Nute Gunray von seinen Leuten aus den Händen der Jedi-Ritter befreit. Der Jedi-Meister Kit Fisto verfolgt das gestohlene Schiff bis zu einem abgelegenen Planetensystem, um Gunrays habhaft zu werden und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Henry Gilroy, Steven Melching, Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12

