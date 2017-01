KI.KA 19:30 bis 21:00 Abenteuerfilm Käpt'n Säbelzahn und der Schatz von Lama Rama N, GB 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 11-jährige Pinky träumte schon immer davon, Mitglied in der berühmt-berüchtigten Piratencrew von Käpt'n Säbelzahn zu sein, Als einziger Überlebender eines Schiffbruchs würde er zu gerne gemeinsam mit seiner besten Freundin Ravn als Schiffsjunge auf Säbelzahns "Dark Lady" anheuern - das Schiff, mit dem der gefürchtete "König der Sieben Meere" seine Raubzüge nach Geld startet. Bei seiner letzten Schatzsuche hat Käpt'n Säbelzahn eine Landkarte erobert, auf der der legendäre Schatz von Lama Rama, dem exotischen Reich von König Rufus, eingezeichnet ist. Auch der Barsche Björn und seine Piraten-Bande riechen Lunte und sind scharf auf dieses Dokument. Sie kapern die "Dark Lady", stehlen die Karte und entführen Pinky, als dieser sie bei ihrem Diebstahl erwischt. Es beginnt eine aufregende Jagd über die raue See, denn natürlich gibt Käpt'n Säbelzahn nicht so schnell auf und hängt sich an die Planken von Björn. Angekommen in Lama Rama bekommen die rivalisierenden Schatzjäger es nicht nur mit dem offensichtlich verrückten König Rufus zu tun, sondern vor allem mit dessen zwielichtigem Bruder Badal, der eine Intrige gegen seinen Bruder geschmiedet hat, um ihn vom Thron zu stürzen. Nun liegt es an Pinky sich zu beweisen, um sich endlich einen festen Platz in Säbelzahns Crew zu verdienen, Gemeinsam mit seiner Freundin Ravn schmiedet er einen Plan, doch der geht erstmal gründlich schief, und Pinkys Traum scheint für immer verloren..... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyrre Haugen Sydness (Käpt?n Säbelzahn) Odd-Magnus Williamson (Langemann) Pia Tjelta (Rosa) Anders Baasmo Christiansen (König Rufus) Jon Øigarden (Prinz Badal) Fridtjov Såheim (Barscher Bjørn) Tuva Novotny (Frida) Originaltitel: Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama Regie: John Andreas Andersen, Lisa Marie Gamlem Drehbuch: Lars Gudmestad Kamera: John Andreas Andersen Musik: Johan Söderqvist