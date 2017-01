KI.KA 12:00 bis 12:25 Trickserie Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen Das Höllenloch D, J 1979 Live TV Merken Das Höllenloch: Ein Sturm zwingt Akka Schutz auf einer Felseninsel zu suchen. Sie kennt dort eine Höhle, die schon vielen Zugvögeln Zuflucht geboten hat. In dieser Nacht teilen die Gänse die Höhle mit den Inselschafen, die sich aus Angst vor den Füchsen jede Nacht hier verstecken. Nils wird richtig wütend, als er hört, dass eine Herde kräftiger Schafe sich gegen die Füchse nicht zu wehren weiß und er versucht, ihnen Mut zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Philipp Brammer (Nils Holgersson) Dagmar Heller (Erzählerin) Originaltitel: Nils no Fushigi na Tabi Regie: Hisayuki Toriumi Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

