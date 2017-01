Silverline 20:15 bis 22:15 Actionfilm Mission IRIS COR 2010 20 40 60 80 100 Merken Korea, die letzte geteilte Nation der Erde, ist der Ausgangspunkt dieses Big Budget Actioner, der seine Protagonisten in halsbrecherischen Verfolgungsjagden und durch atemberaubende Explosionen um den halben Erdball schickt. Im Mittelpunkt: Zwei südkoreanische Top NSS-Geheimagenten und eine verführerische Frau, die bald zwischen ihnen steht. Nach einem Mordanschlag auf einen führenden nordkoreanischen Politiker gerät einer der Agenten nicht nur ins Fadenkreuz des nordkoreanischen Geheimdienstes, sondern auch auf die Abschussliste seines besten Freundes. Was beide nicht wissen: Sie sind Marionetten im Spiel einer grenzübergreifenden Geheimorganisation namens I.R.I.S., die einen Nuklearanschlag auf Seoul plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Byung-hun Lee (Hyeon-jun Kim) Seung Hyun Choi (Vick) Tae-hee Kim (Seung-hee Choi) So-yeon Kim (Seon-hwa Kim) Jun-ho Jeong (Sa-woo Jin) Seung-woo Kim (Cheol-yeong Park) Originaltitel: Iris: The Movie Regie: Kyoo-tae Kim, Yun-ho Yang Drehbuch: Wan-Gyu Choi, Gyu-won Jo, Hyeon-jun Kim, Jae-eun Kim Altersempfehlung: ab 18

