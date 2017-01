Silverline 11:35 bis 13:00 Komödie A Film with me in it IRL 2008 20 40 60 80 100 Merken Der erfolglose Schauspieler Mark scheint nicht vom Glück verfolgt zu sein, als ihn seine langjährige Freundin verlässt. Doch es soll noch schlimmer kommen. Durch eine Verkettung bedauernswerter Umstände, sterben in seiner düsteren Dubliner Kellerwohnung im Domino-Prinzip Menschen. Zusammen mit seinem Kumpel Pierce, einem alkoholkranken Drehbuchautoren, übt sich Mark in atastrophenmanagement. Zu allem Überfluss steht plötzlich eine Polizistin vor seiner Tür, die sich nicht so leicht abwimmeln lässt. Und alle Zeichen stehen gegen seine Unschuld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan Moran (Pierce) Mark Doherty (Mark) Keith Allen (Jack) Amy Huberman (Sally) Aisling O'Sullivan (Policewoman) David O'Doherty (David) Igor Chistol (Krzysztof) Originaltitel: A Film with Me in It Regie: Ian Fitzgibbon Drehbuch: Mark Doherty Musik: Denis Woods Altersempfehlung: ab 12

