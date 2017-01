SAT.1 Emotions 22:00 bis 23:40 Filme Die Promoterin - Against the Ropes USA, D 2004 2017-01-20 02:50 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jackie Kallen ist eine ehrgeizige Frau, die sich vorgenommen hat, ihren Platz in einer Männerdomäne zu erkämpfen: dem Boxsport. Als Managerin baut sie den unbekannten Luther Shaw zum vielversprechenden Titelanwärter auf. Dabei wird sie als erste erfolgreiche Box-Promoterin zum Zentrum der Aufmerksamkeit und nicht ihr Klient. Berauscht vom eigenen Ruhm vernachlässigt sie ihren Schützling. Bis dieser sich schließlich einen anderen Promoter sucht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meg Ryan (Jackie Kallen) Omar Epps (Luther Shaw) Tony Shalhoub (Sam LaRocca) Charles S. Dutton (Felix Reynolds) Tim Daly (Gavin Reese) Kerry Washington (Renee) Joe Cortese (Irving Abel) Originaltitel: Against the Ropes Regie: Charles S. Dutton Drehbuch: Cheryl Edwards Kamera: Jack N. Green Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 12