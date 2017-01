NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 670 Zwei Leben D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken Dr. Niklas Ahrend wird Ohrenzeuge eines Verkehrsunfalls. Am Unfallort entdeckt er zuerst eine schwer verletzte und bewusstlose Autofahrerin, kurz darauf den Radfahrer Daniel Flemming. Auch er ist schwer verletzt und blutet stark. Niklas muss sich entscheiden, wem von beiden er hilft, und versorgt Daniel, der ohne ärztliche Hilfe verbluten würde. Beide Verletzte werden in der Sachsenklinik operiert. Während Daniel auf dem Weg der Besserung ist, bleibt der Zustand von Anita Veit kritisch. Anitas Verlobter macht Niklas große Vorwürfe. Obwohl Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann ihm attestieren, dass er richtig gehandelt hat, fühlt sich Niklas für Anitas schlechten Zustand verantwortlich. Was, wenn Anita den Unfall nicht überlebt? Er beginnt, an seinem Selbstverständnis als Arzt zu zweifeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Plate (Uta Flemming) Timon Straka (Daniel Flemming) Robert Gallinowski (Thilo Leistner) Beate Furcht (Anita Veit) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Hans Werner Drehbuch: Lutz Groth Kamera: Marc Christian Weber, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

