SAT.1 Gold 11:50 bis 12:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Dreharbeiten in Rom USA 1995 Merken In Rom soll ein Roman Jessicas verfilmt werden. Da Produzent Boyce Brown mit dem Drehbuch unzufrieden ist, bittet er die Kriminalautorin um Hilfe. Jessica muss bald feststellen, dass es schwere Spannungen innerhalb des Filmteams gibt. Als ein Stuntman beim Dreh einer Szene ums Leben kommt, gehen zunächst alle von einem Unfall aus. Doch Jessica traut dem Ganzen nicht und beginnt nachzuforschen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Mike Connors (Boyce Brown) Bruce Abbott (Monte Hayes) Lisa Banes (Lucy Hendrix) Lorenzo Caccialanza (Inspector Amati) Allen Cutler (Gary Hayes) Louis Giambalvo (Raimondo Bonelli) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Jerrold Ludwig Kamera: Ron Vargas Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 6

