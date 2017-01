ARTE 22:55 bis 23:40 Magazin Tracks Bill Murray / Partyreihe Ghe20G0th1k / Lichtschwertkampf als Trendsport Internetsensation Bill Murray / High Noon der Lichtschwert-Duellanten / Ghe20G0th1k Impulsgeber des New Yorker Undergrounds / Scottish Grime - Der Sound der Stunde / Kinofilm "The Greasy Strangler" / Olek - Eine Künstlerin verhäkelt die Welt / Live: Hardcore-Punk-Trap von Denzel Curry D, F 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken (1): Internetsensation Bill Murray: Wer Schauspieler Bill Murray engagieren will, muss ihm auf den Anrufbeantworter sprechen. Und sein Auftauchen auf Junggesellenabschieden oder privaten Karaoke-Partys ist so legendär, dass die Videos dazu im Netz durch die Decke gehen. (2): High Noon der Lichtschwert-Duellanten: Welcher "Star Wars"-Fan hat nicht davon geträumt, mal mit einem Lichtschwert durch die Luft zu fuchteln? Zwei Italiener erfüllten sich diesen Traum, gründeten eine Lichtschwert-Akademie und entfachten nebenbei einen globalen Trend. (3): Ghe20G0th1k - Impulsgeber des New Yorker Undergrounds: DJ Venus X zieht mit ihrer Partyreihe Ghe20G0th1k nicht nur Punks, Rap-Kids und Drag-Queens an, sondern auch Designer wie Marc Jacobs. Mit weltweiten Partys, einem Musiklabel und eigener Webserie legt sie jetzt noch einen drauf. (4): Scottish Grime - Der Sound der Stunde: Grime, die britische Version des HipHop, wurde Anfang des Jahrtausends in London erfunden und ist mittlerweile weltweit im Mainstream angekommen. "Tracks" auf Hausbesuch bei den schlagkräftigsten MCs. (5): Kinofilm "The Greasy Strangler": Mit schmierigen Morden, erbarmungslosen Nacktszenen und wahnwitzigen Dialogen lotet Jim Hosking die Geschmackgrenzen seines Publikums aus. Co-Produzent Elijah Wood und dem Publikum des Sundance Film-Festival gefiel's! (6): Olek - Eine Künstlerin verhäkelt die Welt Olek ist eine Streetart-Pionierin der besonderen Art: Mit Garn in knallbunten Farben umhäkelt sie seit mehr als zehn Jahren alles, was ihr in die Quere kommt, um auf Missstände aufmerksam zu machen. (7): Live: Hardcore-Punk-Trap von Denzel Curry: Mit wuchtigen Beats und viel Wut im Bauch entlädt der 21-jährige Denzel Curry auf der Bühne Maschinengewehrraps über seine zerfurchte Jugend. "Tracks" war live dabei! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks Regie: Tita von Hardenberg