1968. Der aufmüpfige Wolfgang wird von seinem Stiefvater in das christliche Heim für Schwererziehbare in Freistatt abgeschoben. Dort herrscht unter Hausvater Brockmann militärischer Drill. Doch die strengen Regeln, die körperlichen Züchtigungen und die harte Arbeit im Hochmoor können den Freiheitsdrang des 14-Jährigen nicht bändigen. – Das eindringliche Werk wurde mit dem Deutschen Filmpreis für das beste Drehbuch ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen