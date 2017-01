History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Wandelndes Lexikon USA 2016 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank durchstöbern das Haus eines zurückgezogen lebenden, mysteriösen Geschäftsmannes, genannt "der Colonel". Bis in den letzten Winkel ist es mit Schmuckstücken aus der ganzen Welt gefüllt. Nun liegt es an Geschäftspartner Ken, die gesamte Kollektion zu verkaufen und dabei die Identität des "Colonels" geheim zu halten. Unterdessen hat Bernhard, das wandelnde Lexikon, das Sammeln in einen Wettkampfsport verwandelt. Sein umgebautes Lagerhaus verfügt über gigantisch viel Platz für alles, was Männerherzen höher schlagen lässt - von Robotern bis hin zu Motorrädern und Modellautos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

