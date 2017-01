3sat 22:35 bis 00:25 Drama Ein unmoralisches Angebot USA 1993 2017-01-20 02:10 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein junges Paar gerät durch eine Wirtschaftsflaute in finanzielle Nöte. Als ein Milliardär der Frau eine Million Dollar für eine Liebesnacht verspricht, stürzt die Beziehung in eine Krise. Starbesetztes Erotikdrama mit Robert Redford, Demi Moore und Woody Harrelson, gekonnt inszeniert von Adrian Lyne ("9 1/2 Wochen"). Diana und David sind frisch verheiratet und haben mit dem Bau ihres Traumhauses begonnen. Als das Geld knapp wird, versuchen die beiden ihr Glück in der Spielhölle von Las Vegas. Doch das geht schief. Da taucht der Milliardär John Gage auf und bietet dem Paar eine Million Dollar an - für eine Liebesnacht mit Diana. Zunächst zögern die beiden, doch das Angebot ist zu verlockend. Schließlich sagen sie zu, doch hinterher plagen David schwere Gewissensbisse, und die Ehe beginnt zu zerbrechen. Diana zieht zu Gage, doch so leicht gibt David nicht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (John Gage) Woody Harrelson (David Murphy) Oliver Platt (Jeremy) Rip Taylor (Mr Langford) Pamela Holt (la petite amie de David) Billy Connolly (Auction M.C.) Kevin West (Screenwriter) Originaltitel: Indecent Proposal Regie: Adrian Lyne Drehbuch: Jack Engelhard, Amy Holden Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 12

